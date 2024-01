CHE BATTAGLIA SUL PONTE TIBETANO PRIVATO, ANCOR PRIMA DI UNO “STRACCIO” DI PROGETTO…

Data pubblicazione 26 Gennaio 2024

VALVARRONE – Prima il nostro articolo, con l’opinione dello scrittore e blogger Luca Rota, poi la reazione sui social – impressionante per quantità di messaggi e “passione”, da una parte e dall’altra: la questione dell’immanente (ma ben lungi dall’essere ancora un progetto fattivo) ponte tibetano della Valvarrone suscita un dibattito a tratti aspro, tuttavia molto interessante. Perché mette in gioco quell’eterno confronto-scontro a proposito delle modalità di un turismo di montagna che deve fare i conti da un lato con la necessità di tutelare l’ambiente, dall’altro con il contrasto dello spopolamento di territori splendidi ma spesso poco frequentati.

“I cittadini si lamentano più che altro della strada! Giustamente!” ci scrive un residente, segnalando un tema in qualche modo collaterale a questo progetto. Che, va specificato, rientra nella più ampia partita della valorizzazione delle miniere della Valvarrone – una proposta privata.

Quindi, chi si preoccupa (legittimamente) dei fondi pubblici in gioco può in qualche modo star sereno. Quella struttura – sul modello del famoso “ponte nel cielo” valtellinese (in copertina) – se si farà, non sarà un’opera pubblica ma una “iniziativa privata di pubblico interesse“. Qualunque cosa significhi.

All’uopo, una rapida verifica effettuata dal nostro giornale permette di chiarire come a oggi al Protocollo del municipio del piccolo Comune di Valvarrone non risulti depositata alcuna richiesta ufficiale. Per il momento. Contemporaneamente, infatti, è noto che “movimenti” in vista di una proposta formale siano in corso.

Impossibile scucire una dichiarazione ufficiale, ma si può quantomeno garantire che, a tempo debito, verrà organizzato un incontro pubblico di presentazione alla cittadinanza del famoso progetto (quando questo prenderà forma).

Qualcuno dirà, giustificatamente, che sarebbe strano il contrario.

Di questi tempi, meglio avere qualche certezza…

