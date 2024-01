NEVE, SOLE, SCI. QUASI VENTIMILA PRESENZE NEI COMPRENSORI GESTITI DA ITB

Data pubblicazione 29 Gennaio 2024

VALSASSINA/LECCO – Un fine settimana eccezionale, di quelli da ricordare, per i comprensori montani nei quali opera ITB – Imprese Turistiche Barziesi, azienda specializzata che gestisce Piani di Bobbio e Valtorta, Artavaggio ma anche Betulle e Piani d’Erna.

Sole e neve hanno infatti attirato un gran numero di sciatori e non solo; l’interesse per le località in quota ha fatto registrare cifre impressionanti. “Tra tutti i comprensori che gestiamo – dichiara a VN Massimo Fossati, amministratore unico ITB – abbiamo sfiorato le 20.000 presenze nell’ultimo week end”.

Nel “calderone” di elementi che stanno riportando la montagna lecchese al centro dell’attenzione anche i nuovi Treni della Neve, attivi tutti i giorni – certamente ancora da scoprire e relativamente rilevanti dal punto di vista dei numeri, ma un fattore in più in questa stagione di grande soddisfazione per gli operatori turistici.

RedEco