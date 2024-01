12 MEDAGLIE D’ONORE A LECCO, TRA I RICORDATI IL PREMANESE MARIO CODEGA E L’ESINESE MATTEO ADAMOLI

Data pubblicazione 30 Gennaio 2024

LECCO – Sala della Camera di Commercio lecchese gremita stamattina 30 gennaio, per la consegna delle Medaglie d’onore a 12 deportati lecchesi. Ciò si è reso possibile grazie al lavoro dell’Istituto del Nastro Azzurro, realtà lecchese che da anni permette alle famiglie degli internati di tributare loro il riconoscimento della Presidenza della Repubblica, i cui componenti hanno ricevuto ringraziamenti sentiti da tutte le famiglie.

Tra i dodici, un premanese e un originario di Esino Lario:

–Mario Codega: nato a Premana il 30 gennaio 1926, è chiamato a prestare servizio per la Repubblica Sociale Italiana, ma come altri giovani premanesi non si presenta, viene dichiarato renitente e si aggrega ad altri sbandati locali. È catturato dalle Brigate nere e dalle SS tedesche nel rastrellamento del 23 ottobre 1944, trasferito al carcere di San Vittore a Milano e deportato in Germania con altri premanesi, destinato al lavoro coatto. Viene liberato dalle tuppe alleate e rimpatriato nel giugno 1945.

–Matteo Adamoli: partigiano, nato a Esino Lario il 24 giugno 1924, viene chiamato alle armi il 17 agosto 1943. Dopo l’armistizio non riesce a raggiungere la propria famiglia e il 17 marzo 1944 viene richiamato nel 3^ Reggimento Artiglieria Alpina “Divisione Julia”. Diserta e aderisce alla 89^ Brigata partigiana Poletti, sulle Grigne. Viene catturato dalle Brigate Nere a Esino Lario il 2 novembre 1944 e torturato a Bellano, poi trasferito a Bolzano e nel campo di concentramento di Mauthausen, dove muore il 12 febbraio 1945. Nel luglio 1947 è riconosciuto “partigiano combattente caduto” dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

