BARZIO. RINVIATA A DATA DA DESTINARSI LA CONVENZIONE PER LA FUNIVIA DI BOBBIO

Data pubblicazione 31 Gennaio 2024

BARZIO – Punto all’Ordine del giorno rinviato e dunque un nulla di fatto per la convenzione tra Comune di Barzio e Itb Imprese turistiche barziesi Spa per la gestione della cabinovia dei Piani di Bobbio.

Il documento, i cui termini sono scaduti nel 2019, sarebbe dovuto arrivare sui banchi del Consiglio Comunale di Barzio nella seduta di ieri, 30 gennaio, ma il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia ne ha annunciato il rinvio “a data da destinarsi”.

“La convenzione ci è stata consegnata solo ieri, 29 gennaio” ha spiegato il sindaco per motivare lo slittamento, rispondendo in questo modo anche alla minoranza che lamentava di aver avuto solo una giornata per studiare le carte. “Abbiamo riscontrato un articolo contraddittorio e degli aspetti che vorremmo meglio approfondire – ha proseguito Arrigoni Battaia – quindi abbiamo deciso rimandare il voto ad un prossimo Consiglio. Così facendo tutti i consiglieri avranno il tempo di visionare la convenzione, come previsto dal regolamento”.

La minoranza, prendendo atto della decisione, si è chiesta con quale logica sia stato inserito all’Ordine del giorno il voto su un documento non ancora nella piena disponibilità dell’amministrazione.

Al termine dell’assemblea i saluti e i ringraziamenti al segretario comunale Valentina De Amicis in procinto di lasciare il suo incarico presso il Comune di Barzio.

RedPol