FUSIONE IN CENTRO VALLE, BUONA PRESENZA AL PRIMO INCONTRO PUBBLICO. SODDISFATTI I SINDACI, MARTEDÌ ‘REPLICA’ A PRIMALUNA

Data pubblicazione 1 Febbraio 2024

CORTENOVA – Era la prima assemblea pubblica per l’illustrazione del progetto di fusione tra i Comuni di Primaluna e Cortenova e la tappa in quest’ultima località ha visto “promuovere” l’iniziativa. Quantitativamente (buona la partecipazione di pubblico nel salone del Cineteatro) e come sensazioni – positive – a proposito dell’idea di un municipio unico.

Presenti i due sindaci direttamente coinvolti, altri borgomastri e rappresentanti di enti locali a partire dal presidente della Comunità Montana Fabio Canepari, il coinvolgimento del pubblico è stato attivo e stimolante.

Soddisfatti in questo senso i due primi cittadini.

Sergio Galperti, sindaco di Cortenova, parla di un “Incontro positivo con tanta partecipazione. L’argomento suscita interesse, con interventi e domande ben fatte; la sensazione è che i cittadini hanno apprezzato quanto illustrato e mi auguro supportino il progetto perché, come detto, la scelta decisiva è in mani loro (come deve essere). Ci impegneremo al massimo per raggiungere l’obiettivo”.

Secondo il ‘collega’ di Primaluna Mauro Artusi “Le tante persone presenti dimostrano l’interesse per un tema che a mio modesto parere potrà dare una svolta alla nostra Valle. L’attenzione con la quale le persone seguivano la presentazione e gli interventi successivi dimostra la necessità di dare informazioni e chiarire ogni dubbio sul perché si sia voluto intraprendere questo percorso. Mi auguro che anche nel prossimo incontro di martedì a Primaluna ci sia una importante partecipazione”.

“La parola finale – conclude Artusi – chiaramente spetterà alla popolazione che si esprimerà con il referendum che verrà effettuato più avanti. L’importante però è arrivare a quell’appuntamento con idee chiare e sulla base di informazioni corrette – evitando di farsi trascinare da opinioni prive di ogni fondamento oggettivo”.

Prossimo passaggio dunque martedì 6 febbraio, questa volta a Primaluna.

RedPol

–

DA VN/LA SCHEDA SUI DUE INCONTRI DI PRESENTAZIONE: