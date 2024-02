SONDAGGIO VN: PONTE TIBETANO IN VALVARRONE: MAGGIORANZA FAVOREVOLE MA “OCCHIO ALL’AMBIENTE”

Data pubblicazione 1 Febbraio 2024

VALVARRONE – Promosso “con riserva” il progetto del ‘ponte tibetano’ che si vorrebbe realizzare in Valvarrone, oggetto dell’ultimo sondaggio di Valsassinanews nel quale abbiamo posto ai nostri lettori la questione dell’opportunità di questa iniziativa turistica.

Tra “Va fatto” e “Non va fatto” prevalgono i favorevoli (35% a 24%), ai sì si somma il 22% di “Ok, ma rispettando l’ambiente” portando il totale di chi dà disco verde a quota 57%. Sulla questione ecologica da valutare anche la piccola quota di “Sarebbe ok, ma temo per l’impatto ambientale“. Infine, da segnalare la notevole quantità di voti: ben 739, cifra superiore alla media dei nostri poll – indice del grande interesse suscitato dalla tematica – al centro di un ampio dibattito ospitato dal nostro quotidiano on line.

Di seguito il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì 8 febbraio. Stavolta torniamo a parlare della fusione dei Comuni del Centro Valsassina, chiedendo un’opinione sull’opportunità di “allargare” il municipio unico anche ad altre località vicine.

PONTE TIBETANO VALVARRONE: CHE NE PENSI? Va fatto (35%, 260 Voti)

Non va fatto (24%, 181 Voti)

Ok, ma rispettando l'ambiente (22%, 163 Voti)

Prima la strada (8%, 61 Voti)

È sempre il solito magna-magna (5%, 37 Voti)

Sarebbe ok, ma temo per l'impatto ambientale (4%, 32 Voti)

L'argomento non m'interessa (1%, 5 Voti) Totale votanti: 739

