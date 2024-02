A PREMANA SI SCACCIA GENNAIO E SI FESTEGGIA DON BOSCO

Data pubblicazione 3 Febbraio 2024

PREMANA – A conclusione della settimana dell’educazione nell’Unità Pastorale di Premana e Pagnona si è svolto il tradizionale falò della Giubiana – che nel paese dell’alta Valvarrone si chiama “an và a cascià uie gineeeer” – nella giornata dedicata a San Giovanni Bosco il santo patrono degli oratori. L’evento è iniziato dopo la messa delle 18 celebrata dal parroco don Matteo Albani; bambini e ragazzi premanesi muniti di campanacci, pentole e ogni altro oggetto per fare rumore hanno portato il fantoccio della Gubiana realizzato in carta e stoffa a bruciare in piazza della chiesa parrocchiale di San Dionigi.