CALCIO: CREMONESE CINICA E SPIETATA. LECCO SCONFITTO 1-0

Data pubblicazione 3 Febbraio 2024

LECCO – Un sole che spacca gli spalti del Rigamonti-Ceppi a fare da sfondo al match tra la Calcio Lecco e la Cremonese, nella 23ª giornata del campionato di Serie B. Partita delicata per i padroni di casa che, oltre a fronteggiare una delle formazioni più ambite per il salto di categoria, deve anche sfidare il momento di crisi culminato con la roboante sconfitta per 5-1 subita contro la Feralpisalò.

Diversi nuovi volti nell’11 titolare scelto dalla coppia Malgrati–Bonazzoli, partendo dal portiere Lamanna. In difesa spazio a Ierardi, a centrocampo titolare Frigerio mentre in attacco Salcedo e Listkowski a completare il tridente leggero con Crociata.

Prima del match, un ricordo dallo speaker per Simone e Nicolas Combi, giovani tifosi scomparsi nella notte dopo un brutto incidente in auto. Simbolico anche il messaggio della curva…