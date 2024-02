SIMONE E NICHOLAS, CASSINA IN LUTTO PER DUE GIOVANI VITTIME DELLA STRADA

Data pubblicazione 3 Febbraio 2024

CASSINA VALSASSINA – Sono Simone Combi e Nicholas Combi i due ragazzi di 21 e 22 anni che hanno perso la vita questa notte sul Lungolario di Lecco. L’auto su cui viaggiavano si è ribaltata e accartocciata, e all’arrivo dei soccorsi per loro non c’era più nulla da fare. Un terzo giovane, A.Z. di Lecco, si trova invece in prognosi riservata all’ospedale cittadino.

Entrambi sono originari di Cassina Valsassina e benvoluti da tutta la comunità, Simone (a destra nella foto in copertina) viveva ancora lì mentre Nicholas (in copertina a sinistra) si era da poco trasferito a Maggio, frazione di Cremeno.