FONDO. ESORDIO AMARO PER AKSEL ARTUSI, “FRENATO” DA UN AVVERSARIO

Data pubblicazione 5 Febbraio 2024

PLANICA (SLO) – Per Aksel Artusi esordio al Mondiale Juniores in Slovenia all’insegna dell’amaro in bocca. Parecchio.

Un decimo posto finale nella gara Sprint in skating, risultato sicuramente di rilievo ma che non può accontentare il forte atleta valsassinese in forza all’Esercito. Qualifica con un buon ottavo tempo, poi il cambio di sci gli ridà buonissime sensazioni. Il giovane di Primaluna vince il suo quarto di finale con autorità, però nella semifinale le reiterate schermaglie con un atleta della Repubblica Ceca finiscono per escludere entrambi dalla finale assoluta.

Possibilità di migliorarsi quasi immediate per Aksel: dopodomani, mercoledì, c’è subito la Mass start sulla distanza dei 20 km.

RedSpo