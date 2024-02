METEO. SI AVVICINANO LE NUBI, GIOVEDÌ NEVE IN QUOTA

Data pubblicazione 6 Febbraio 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Graduale cedimento della struttura di alta pressione la cui presenza ha caratterizzato il fine settimana. Progressivo sporcarsi del cielo per l’aumento del trasporto di masse d’aria più umida, con contestuali infiltrazioni di aria più fredda che tendono a ridurre l’anomalia termica sui rilievi.

Martedì 6 febbraio cielo sui rilievi da nuvoloso a localmente molto nuvoloso per passaggi di nubi alte. Precipitazioni assenti, salvo qualche pioviggine o locale piovasco a ridosso della fascia pedemontana tra mattino e primo pomeriggio.

Temperature minime in aumento, massime in calo leggero o moderato. Zero termico a metà giornata attorno a 2800-3000 metri. Venti in pianura debole di provenienza variabile o calma, in montagna debole prevalentemente settentrionale.

Mercoledì 7 febbraio fino a metà giornata nubi basse sulla pianura anche compatte, irregolarmente nuvoloso sui rilievi; schiarite su tutto il territorio dal pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento, massime in leggero aumento tranne che sulle Alpi. Zero termico a metà giornata attorno a 2400 metri. Venti in montagna tra debole e moderata tendente a ruotare da nord a sud.

Giovedì 8 febbraio cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni assenti o molto deboli dalla serata sui settori occidentali della regione. Debole neve o nevischio oltre 1400-1200 meri di quota. Temperature minime stazionarie o in aumento, massime in calo. Zero termico in calo sino a 1800-2000 metri su Alpi, Prealpi ed alta pianura; a circa 2400 metri sulle restanti aree. Venti in montagna meridionali, in rinforzo dalla sera.

Fonte Arpa Lombardia