APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE PER LA MONTAGNA. ORA IL PASSAGGIO DEFINITIVO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

Data pubblicazione 8 Febbraio 2024

ROMA – “Approvato all’unanimità dalla Conferenza Unificata il disegno di legge per la Montagna” dichiara l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali.

“Grazie all’ intenso lavoro di ascolto e dialogo con tutti gli enti territoriali, di cui abbiamo accolto numerose proposte, sono lieto di annunciare che è arrivata oggi l’approvazione da parte della Conferenza Unificata al disegno di legge per la Montagna che contiene misure per il riconoscimento e la promozione di territori d’interesse strategico nazionale, un provvedimento per le nostre valli e le nostre comunità che finalmente tornano ad essere centrali nelle scelte politiche”.

Ora non resta che il passaggio definitivo in Consiglio dei Ministri – conclude Panza -, dopodiché il provvedimento potrà iniziare anche l’iter in Parlamento. Ringrazio il Ministro Roberto Calderoli che ha creduto molto in questo disegno di legge che valorizza la vera montagna con iniziative, investimenti e misure concrete”.