ACQUISIZIONE PUBBLICA DELLA BAITA DI BONGIO (“A DEBITO”), TUTTI I DUBBI DELL’OPPOSIZIONE

Data pubblicazione 9 Febbraio 2024

Nell’ultimo consiglio comunale di fine 2023 la Giunta aveva presentato la previsione di bilancio del 2024 ed il documento unico di programmazione (DUP). Il DUP era praticamente vuoto per la parte investimenti dei prossimi 3 anni, oltre che fortemente deficitario per la parte spese correnti. In altre parole non venivano indicate nessuna delle attività del programma elettorale della Giunta, né tanto meno vi erano indicate priorità, tempi e possibili impegni finanziari. Nello stesso documento, in una nota a piè di pagina con solo tabelle vuote, veniva invece anticipato la possibilità di indebitarsi per l’acquisizione della baita di Bongio…

