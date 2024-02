ALTOPIANO. POLIZIA LOCALE SEMPRE PIÙ TECNOLOGICA: DOTAZIONI PER 9MILA €

Data pubblicazione 9 Febbraio 2024

BARZIO – Oltre 1.400 euro per due smartphone, 1.700 euro per due computer portatili, quattro fototrappole a mille euro l’una e un armadietto per depositare le armi a 2mila euro. Sono le richieste con le quali i Comuni dell’Altopiano valsassinese partecipano al bando regionale per incrementare le dotazioni alla Polizia Locale associata.

Il documento è stato approvato il 6 febbraio in videoconferenza dal sindaco di Barzio Giovanni Arrigoni Battaia e dall’assessore Giovanna Piloni (assente il vicesindaco Paolo Bianchi) in qualità di Comune capo convenzione e prevede da parte di Palazzo Lombardia un cofinanziamento al 50% ovvero 4.673,82 euro. I restanti 4.673,82 euro saranno a carico degli enti e nello specifico Barzio per 1.687,25 euro, Cassina per 560,86 euro, Cremeno per 1.733,99, Moggio per 691,72.

Ecco il quadro economico (i preventivi, allegati al bando, non sono stati resi pubblici):