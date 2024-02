LICEO DEL MADE IN ITALY A ZERO. LA MATEMATICA NON È UN’OPINIONE

Data pubblicazione 13 Febbraio 2024

di Valerio Ricciardelli – studioso ed esperto di Technical Education

L’affermazione può sembrare scontata, ma non è così, soprattutto se si leggono i commenti di alcuni componenti del Governo, che si occupano di scuola e che dovrebbero conoscere e condividere l’affermazione scritta.

Il commento, appena fatto, si applica agli esiti pubblicati sul sito del MIM, riguardanti le iscrizioni online al primo anno delle scuole superiori, per un totale di circa 469 mila iscritti, compresi tutti gli indirizzi.

L’attesa e la curiosità erano, dai più rivolta al numero degli studenti che si sarebbero iscritti al nuovo liceo del made in Italy e alla nuova filiera tecnologica 4+2 targata Valditara; se non altro per i dubbi che queste perlomeno frettolose riforme hanno indotto un po’ in tutta la Società e soprattutto nelle famiglie. Noi ne abbiamo scritto e argomentato ampiamente.

Gli esiti, usando un termine un po’ forte e forse poco rispettoso per l’istituzione scolastica, ma è quello che dobbiamo purtroppo usare, sono una debacle…