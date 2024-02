POLITICA. MAURO GUMINA SCRIVE AI FRATELLI D’ITALIA “PER RITROVARE L’ARMONIA COMPROMESSA”

Data pubblicazione 22 Febbraio 2024

Lettera aperta al direttivo e ai tesserati FdI

Sentiamo sempre più spesso parlare di “correnti” interne ai partiti. A livello locale ne abbiamo avuto dimostrazione nel corso delle ultime elezioni regionali con il pesante antagonismo in FdI dei due candidati alla carica di Consigliere, nell’elezione del direttivo provinciale con la contrapposizione dell’attuale presidente Negri con Fabio Mastroberardino e, per ultimo, con la vicenda della Comunità Montana e gestione Aree Interne.

Nelle elezioni regionali del 2022 la differenza tra i due candidati Zamperini e Mastroberardino è stata di soli 425 voti (circa il 16%); nelle elezioni del direttivo provinciale dell’autunno scorso (ndr, voto aperto ai soli tesserati) la differenza si è ridotta ulteriormente a soli 23 voti (circa il 4,8%).

Il fenomeno non può e non deve a mio avviso essere archiviato nel libro nero dei dissidenti, ma deve passare necessariamente da una presa d’atto che la crescita che le forze moderate hanno avuto nel corso dell’ultimo decennio è frutto anche di un riequilibrio della componente liberal moderata che era precedentemente in quota ai partiti di centro e che rappresenta ora una solida base all’interno del partito.

In conseguenza a questa presa d’atto, basata su dati oggettivi, ritengo sia doveroso da parte dei vertici politici locali, aprire un tavolo di confronto costruttivo per definire una linea d’azione comune e per rinsaldare i legami che ad oggi sembrano inaccettabilmente compromessi.

Sono certo che questa lettera aperta, il cui scopo è quello di ritrovare un’armonia che sembra ad oggi persa e riuscire ad avanzare uniti in vista dei prossimi importanti appuntamenti elettorali sia a livello comunale che europeo, venga interpretata in maniera corretta e lungimirante.

Mauro Gumina

Vicesindaco di Perledo

Assessore Comunità Montana VVVR

ALL’ORIGINE DELLA INIZIATIVA