DAGLI OCCHI DI CHRIS: NELLA RUBRICA FOTOGRAFICA, “TRANQUILLA ETERNITÀ”

Data pubblicazione 28 Febbraio 2024

PRIMALUNA – Seconda puntata della nuova rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con gli scatti più emblematici di Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta in copertina una sua fotografia commentata. Stavolta, giocando “in casa”. Il titolo dell’ immagine scattata nel paese del centro Valle è “Tranquilla Eternità“.

“La neve cade silenziosa sui tetti rossi, avvolgendo il villaggio in un manto di quiete eterna, le nuvole soffici abbracciano il visibile rimuovendo contorni, rallentando il tempo fino a trovare la pace dei sensi.

La foto è stata catturata dà ciò che rimane della torre dei Torriani di Primaluna, un luogo intriso di storia e fascino antico. Posizionato tra le rovine che testimoniano il passare del tempo e la grandezza passata, ho cercato di immortalare l’atmosfera unica che avvolge questo luogo carico di memoria. La vista dalla torre, con i tetti innevati che si stendono sotto di me e le nuvole soffici che abbracciano il paesaggio, mi ha ispirato a catturare l’essenza della quiete eterna che permea nel paese. In quel momento, ho sentito il tempo rallentare e ho trovato la pace dei sensi, mentre il mio obiettivo ha fissato per sempre questo istante di bellezza e serenità”.

Foto scattata a Primaluna il 27/02/2024.



