CALCIO, CORTENOVA: PLAYOFF RAGGIUNTI, MA GUAI A SEDERSI SUGLI ALLORI. OGGI AL BIONE CONTRO LA POL. 2001

Data pubblicazione 10 Marzo 2024

CORTENOVA – Torna a respirare aria di playoff la prima squadra del Cortenova, salita al quarto posto in classifica dopo la vittoria in extremis con la Rovinata. La formazione di Andrea Tantardini aveva salutato le posizioni migliori lo scorso autunno, con una lunga striscia di prestazioni negative; col nuovo anno il via alla rincorsa che, ad ora, sembra aver sortito gli effetti sperati.

Attenzione però a non considerare quanto fatto finora come un traguardo. Alle spalle del Cortenova, infatti, diverse formazioni sgomitano per salire di posizione, alla ricerca degli spareggi utili al salto di categoria. Basta dare un occhio alla classifica, con cinque squadre in sei punti in piena lotta per i playoff.

Tornando a Bindo, i valsassinesi hanno di che ben sperare. Il Cortenova infatti è la seconda squadra per punti raccolti nelle ultime cinque partite, dietro soltanto all’Aurora San Francesco. Analizzando le ultime tre prestazioni, si può sottolineare un dominio assoluto, con la pecca di non essere riusciti a chiudere la gara.

Le due reti incassate nei tre incontri in questione sono arrivate dagli unici due tiri subiti durante i 270 minuti; al contrario, i sei gol fatti sono frutto di tante occasioni create, la maggior parte delle quali non sfruttate.

Insomma, una squadra che sta giocando bene, creando tanto e subendo poco, ma col limite di doversi fare in quattro per portare a casa il bottino pieno. Proprio così è successo infatti con le reti di Bellati, Ripamonti e Pirillo, tutti gol vittoria segnati dopo il 90′.

Oggi, domenica, trasferta ostica per i gialloblu, più complicata di quanto la classifica farebbe intendere. I valsassinesi giocheranno infatti al Bione alle 17 contro la Polisportiva 2001, squadra in difficoltà ma classicamente difficile da affrontare. All’andata a farne le spese fu lo spettacolo, 0-0 il risultato finale. Cronaca del match come sempre su VN al termine della partita.

Lomagna–Foppenico e Bulciago–Montevecchia gli altri match segnati “in rosso” sul calendario.

RedSpo

