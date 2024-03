COMUNE DI BARZIO: 4.200 € PER DUE PAGINE DI PUBBLICITÀ SU UNA RIVISTA

Data pubblicazione 13 Marzo 2024

BARZIO – Il Comune di Barzio apparirà con due pagine a colori nella rivista Italia Più al costo di 4.270 euro, l’amministrazione si conferma quindi particolarmente attenta alla comunicazione e l’iniziativa si aggiunge alla decisione di affiancare il sindaco da una portavoce, all’affidamento a diverse agenzie della cura dei canali social e della comunicazione digitale istituzionale e infine al calendario cosiddetto “elettorale” realizzato con il contributo dei commercianti.

Il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia ha infatti sottoscritto un accordo con la ditta Pubbliscoop Più srf di Castelfranco Veneto per “l’acquisto di due pagine promozionali a colori interamente dedicate al Comune di Barzio e alla sua offerta turistica e culturale in uscita nel mese di aprile 2024”. Con Determina dell’11 marzo gli uffici hanno dunque proceduto a perfezionare l’accordo impegnando al cifra di 3.500 euro più Iva, 4.270 euro complessivi.

“Il Comune di Barzio – si legge nel documento – intende muoversi al fine della migliore promozione del territorio del Comune di Barzio”. A motivare le scelte dell’amministrazione il fatto che “La rivista “Italia Più” è da oltre vent’anni la rivista dei Comuni e del territorio, fotografa e valorizza le più autorevoli realtà territoriali del nostro paese evidenziandone le eccellenze in ambito commerciale, artigianale ed imprenditoriale costituendo una straordinaria vetrina per tutti coloro che desiderano promuovere l’immagine del proprio territorio; viene distribuita in Italia con il quotidiano “Il Sole 24 ore” sia in edicola che in Direct Mailing raggiungendo un target di nominativi qualificati e selezionati, è promozionata in fiere nazionali ed internazionali di settore nonché promossa online nell’home page del “Il Sole 24 ore” e promozionata su “Radio 24” con spot radiofonici; è anche integralmente online in italiano ed inglese sul sito della rivista www.italiapiu.net e tali modalità di distribuzione sono in grado di garantire un’ampia diffusione sull’intero territorio nazionale, rappresentando dunque un ottimo canale per far conoscere meglio il territorio comunale”.