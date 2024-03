FUSIONE IN CENTRO VALLE: “40 GIORNI DALL’ULTIMA ASSEMBLEA, RIMANDANO PER PAURA DELLE OSSERVAZIONI?”

Data pubblicazione 19 Marzo 2024

Buonasera,

vi scrivo per un mio pensiero personale riguardo la fusione dei Comuni di Primaluna e Cortenova.



Sono passati ormai 40 giorni dall’ultima assemblea pubblica del 6/2/24 e mi viene spontanea la domanda a quando la prossima assemblea promessa?????

Le due amministrazioni sono state molto veloci a decidere la fusione senza aver informato la popolazione. Sono forse convinte che non informando adeguatamente i cittadini questi vadano a votare???

Ormai i termini della presentazione delle osservazioni sul progetto di fusione scadono tra un mese circa.

Si sta rimandando solo per paura che qualcuno presenti qualsiasi tipo di osservazione??? O si spera che non informando la popolazione vada come hanno deciso loro??? Se qualcuno potesse rispondere a questi quesiti sarebbe gradito.

Buona serata e speriamo che questo mio pensiero non sia intesa come una polemica, ma un incentivo per avere un prossimo confronto.



Cordiali saluti.

[Lettera firmata]

