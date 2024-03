POLIZIA LOCALE. FONDI A CORTENOVA E BARZIO PER DOTAZIONI E VEICOLI

Data pubblicazione 23 Marzo 2024

MILANO – Regione Lombardia ha finanziato complessivamente 106 progetti per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli della Polizia locale per l’anno 2024 per un totale di 2.500.000 euro.

Sette i progetti finanziati nella provincia di Lecco per un totale di 171.328,42 euro a favore dei Comuni di Valmadrera per 40mila euro, Cortenova per 22.025,88, Colico per 36.406 euro, Robbiate per 28.010,98 euro, Provincia di Lecco per 20.211,74 euro, Lecco per 20mila euro e Barzio per 4.673,82 euro.

Il contributo servirà ad acquistare autovetture ecologiche, armeria, telecamere di videosorveglianza urbana, fototrappole, body cam, droni, dash cam, computer e tablet operativi, strutture per il potenziamento della comunicazione della centrale radio.