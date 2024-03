COPPA ITALIA. PODIO PER AURORA INVERNIZZI NELLA 10 KM TL

Data pubblicazione 25 Marzo 2024

PRAGELATO (TO) – Terzo posto per Aurora Invernizzi nella 10 chilometri a tecnica libera di Coppa Italia, mass start under 16.

La giovane valsassinese coglie una grande soddisfazione personale con il terzo posto in una gara la cui partecipazione non aveva inizialmente previsto. A fine stagione e su una neve primaverile Aurora Invernizzi debutta in Coppa Italia e lo fa gestendo benissimo le forze, anzi con la sensazione che si potesse anche fare qualcosa di più.

Terzo gradino del podio dunque per Aurora Invernizzi, dietro a Clara Facchini e Lucia Delfino.