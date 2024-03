RICERCHE IN CORSO IN ALTA VALLE PER IL GIOVANE DI COLICO SCOMPARSO

Data pubblicazione 25 Marzo 2024

CASARGO/MARGNO – Ricerche in corso dal pomeriggio di oggi da parte di Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, sui monti dell’Alta Valsassina – in particolare tra il Monte Muggio, il territorio di Casargo, l’Alpe di Paglio e il Legnone. Attivati dalla prefettura i Vigili del Fuoco sono in azione per la ricerca del 17enne di Colico Edoardo Galli, del quale mancano notizie da giovedì scorso.

Sul posto sono stati inviati mezzi fuoristrada con squadre SAF (Speleo Alpino Fluviali), carro UCL – unità che funge da sala operativa e posto di comando avanzato – nucleo Vf SAPR ovvero personale addestrato all’utilizzo di droni per la ricerca di persone scomparse, personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso). Presenti i soccorritori del CNSAS e i Carabinieri. In volo l’elicottero di Areu 118.

Aggiornamenti costanti delle ricerche in questa stessa pagina.

RedCro