DON BRUNO STUPISCE ANCORA: ADDIO ‘RICCHI E POVERI’, LA MESSA SULLE NOTE DI MARILYN MANSON

Data pubblicazione 1 Aprile 2024

ALTA VALSASSINA – Sorprendente, allegro, canterino: aggettivi non nuovi per don Bruno Maggioni, il parroco dell’Alta Valle la cui fama va ben oltre il territorio valsassinese.

Ma stavolta il sacerdote-showman ha deciso di stupire ancor di più: abbandonati (solo per oggi?) gli amati Ricchi e Poveri, ha scelto una colonna sonora del tutto inattesa come The Beautiful People – un classico di Marilyn Manson.

Dopo qualche perplessità, i fedeli hanno deciso di unirsi al canto del loro adorato ‘don’, facilitati anche dal ritmo della canzone dell’artista americano – noto soprattutto per i comportamenti controversi e le polemiche legate ai suoi testi e video musicali.

Lucio Palombo