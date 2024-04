TORNANO I LADRI A BALLABIO: UNA FAMIGLIA “SVALIGIATA” NELLA NOTTE

Data pubblicazione 4 Aprile 2024

BALLABIO – “ATTENZIONE !! Questa notte/mattina presto, presumibilmente tra le 2:00 e le 4:00 di mattina, abbiamo ricevuto la sgradita visita dei LADRI. La banda del buco la chiamo io”. Così e nella piazza social del paese una signora residente con la famiglia in via Risorgimento a Ballabio ha denunciato il furto con destrezza patito per l’appunto nelle ore della notte tra mercoledì e oggi, giovedì 4 aprile…

