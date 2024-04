Data pubblicazione 5 Aprile 2024

PAGNONA – Riceviamo e pubblichiamo le immagini di un lettore che, collegandosi alla notizia del finanziamento per il collettore fognario in Alta Valle, mostra la situazione di abbandono che persiste tra Premana e Pagnona.

“È inutile finanziare collettori fognari se poi non vengono attivati, come quello che dovrebbe convogliare le acque reflue dei Pagnonesi al depuratore di Premana. Scandalosa è la foto che ritrae le feci in mezzo alla canaletta”.