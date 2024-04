FUSIONE PRIMALUNA-CORTENOVA: SCINTILLE NEL TERZO ATTO. TEMPISTICHE, TASSE, IL FUTURO DI INTROBIO E QUALCHE “FRECCIATINA”

Data pubblicazione 5 Aprile 2024

PRIMALUNA – Terzo incontro sul tema fusione tra Primaluna e Cortenova. Nella serata informativa di giovedì 4 aprile si è dato maggior spazio alle perplessità dei cittadini rispetto agli appuntamenti precedenti. Oltre ai componenti delle giunte dei due Comuni del centro Valle, presenti anche altri amministratori locali, tra cui i sindaci di Casargo, Antonio Pasquini, Introbio, Adriano Airoldi e Taceno, Alberto Nogara. In tutto, oltre un centinaio i presenti al teatro di Primaluna.

La prima parte dell’incontro si è concentrata su un riassunto delle motivazioni che hanno spinto i due Comuni a intraprendere la strada della fusione, con l’esposizione delle stesse argomentazioni affrontate negli incontri precedenti.

Spazio poi alle osservazioni dei cittadini. La prima precisazione verteva sull’eventuale tempistica delle pratiche. Mauro Artusi, sindaco di Primaluna, ha spiegato che il primo step sarebbe il referendum, previsto per settembre 2024. A questo seguono due vie, che dipendono dai tempi nella burocrazia in mano a Regione Lombardia: la strada più breve porta a un commissariamento dell’eventuale nuovo Comune a gennaio 2025, mentre quella più lunga prevede lo stesso passaggio un anno più tardi, con l’elezione del sindaco del nuovo comune tra aprile e giugno 2026.

Sergio Galperti, sindaco di Cortenova, ha poi raccontato della sua telefonata con collega Marcello Grandi, primo cittadino del Comune Alta Valle Intelvi, frutto di una fusione di tre realtà minori. L’amministratore ha espresso un parere nettamente favorevole al progetto, sottolineando i lati positivi prettamente a livello sociale ed economico.

Microfono poi ad Adriano Airoldi, borgomastro di Introbio, che ha voluto chiarire la posizione del Comune da lui guidato, sottolineando come la sua giunta abbia deciso di temporeggiare sull’eventuale fusione, ma dichiarandosi apertamente concorde a una futura incorporazione. “Introbio non ha dubbi, vuole semplicemente valutare con calma” spiega Airoldi.

Di tutta risposta, ha preso parola il portavoce di una parte dei cittadini introbiesi che si chiede i motivi che abbiano spinto il Comune di Introbio e temporeggiare invece che gettarsi di buon grado nel progetto: “Chi ci dice che in futuro ci saranno gli stessi incentivi? Quali sarebbero i tempi tecnici dell’eventuale incorporazione? Cosa accade se verrà eletto un sindaco che non vuole più incorporare i Comuni limitrofi? Se i contributi fondendo tre Comuni fossero maggiori, perché non può essere fatto subito?”. La replica non si fa attendere: Airoldi spiega l’inappropriatezza della sede e della tematica, annunciando con tono incalzante un incontro dedicato all’argomento tra due settimane a Introbio.

Voce poi a Luigi Melesi, ex sindaco di Cortenova. La sua osservazione parla di “scorrettezza politica e istituzionale nel proporre il progetto prima di fare le nuove elezioni e senza troppe informazioni”. A sostegno di ciò, Melesi ha portato l’esempio della fallimentare Unione firmata nei primi anni 2000, “portata a battesimo” dallo stesso Melesi, ma senza aver dato abbastanza informazioni ai valsassinesi di allora. “Bisogna spiegare bene al cittadino, con dati e numeri alla mano, in cosa consiste questa scelta e che la decisione sarà pressoché perenne. La mia idea è di fermarci un attimo e aspettare metà giugno, poi vediamo il da farsi”. La stessa tesi sostenuta anche da un altro cittadino, che ha sottolineato come “sarebbe stato più opportuno fare degli incontri informativi prima di dare il via all’iter. In questo modo si è lasciato poco spazio agli eventuali dubbi”.

Più che una frecciatina un autentico colpo di lancia la risposta di Galperti, indirizzato soprattutto all’ex sindaco Melesi. “Forse gli incontri informatici sull’Unione andavano proposti dai sindaci che allora erano a capo al progetto – spiega -. Poteva essere importante anche ascoltare qualche consigliere, come il sottoscritto, che aveva posto diversi punti critici su cui fare attenzione. In ogni caso, l’obiettivo di un comune è migliorare i servizi per i cittadini e questa è la strada che si sta percorrendo”.

“Io mi aspettavo un incontro con più dati – interviene una presente -. Scuolabus, Imu, IRPEF: come verranno gestite le diverse tassazioni nei Comuni?” I sindaci hanno risposto che saranno decisioni della futura ed eventuale amministrazione, spiegando le due alternative: per cinque anni si possono anche tenere due tassazioni diverse per le due località, oppure si può riparametrare il tutto su quello che sono gli introiti.

Assenza di dati al centro dell’intervento anche di un altro cittadino, il quale si è soffermato sul risparmio nei costi dei dipendenti e sulla riduzione della tassazione, due “promesse” nelle pagine del progetto. Artusi ha annunciato due piccioni con una fava: il risparmio sul personale sarebbe di circa 74mila euro, senza considerare una maggiore efficienza della macchina istituzionale.

“A parer mio, la fusione rappresenta un treno in corsa che può portare tanti vantaggi a chi ci sale – è la presa di posizione favorevole di una donna tra il pubblico -. A lungo andare può favorire entrambi e non è un’occasione da perdere”.

“Tanti pro, nessun contro?” chiede qualcuno. Galperti: “Le difficoltà gestionali saranno dell’amministrazione futura. Essendo due amministrazioni uscenti, una problematica potrebbe essere avere parte della popolazione distante. Ma, logicamente, come fautori del progetto noi vediamo quasi solo lati positivi”.

Terzo atto concitato, dunque, con discussioni accese e qualche accusa dal palco circa una celata (non così tanto) campagna elettorale. Lunedì, a Cortenova, nuovo appuntamento. Preparate i popcorn!

G.G.