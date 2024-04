LIBRI E FANTASIA A CASARGO. UNA MOSTRA-MERCATO SOSTIENE LE SCUOLE

Data pubblicazione 5 Aprile 2024

CASARGO – Una settimana all’insegna di libri, letture, storie, personaggi e fantasia. È la mostra-mercato dei libri volanti organizzata in Alta Valle dalla associazione InterValli: un’occasione preziosa per i plessi scolastici di Margno e Casargo perché per ogni libro acquistato dalle famiglie, le scuole ricaveranno un buono spesa con cui poter acquistare nuovi libri e arricchire le loro biblioteche.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Liberia Volante di Lecco e Pro Loco e Comune di Casargo, vedrà i genitori dell’associazione InterValli impegnati nell’apertura della mostra-mercato, nella sala civica di Casargo da lunedì 8 aprile a sabato 13. Oltre alla possibilità di curiosare tra i libri in esposizione, è da segnare in agenda l’appuntamento del sabato mattina con le letture animate e i laboratori dedicati ai più piccoli.