CURIOSITÀ BARZIESE. I SALESIANI RICORDANO L’EX ALLIEVO EGIDIO LEGNANI

Data pubblicazione 6 Aprile 2024

MILANO – Breve divagazione barziese all’incontro regionale degli ex studenti degli istituti Salesiani.

Oggi don Roberto Dal Molin, superiore regionale dell’Ispettoria Lombardo-Emiliana degli istituti Salesiani, ha incontrato i responsabili di tutte le Unioni ex allievi lombarde e con l’occasione ha consegnato agli ex allievi di Milano un antico ritratto di Egidio Legnani (1884-1946), che frequentò l’Istituto Salesiano S. Ambrogio di Milano e per tanti anni fu presidente regionale degli ex allievi.

Egidio Legnani è un nome famigliare a Barzio e viene tuttora identificato in quella generazione di villeggianti particolarmente affezionata al paese valsassinese. A tenerne vivo il ricordo c’è anche una strada a lui intitolata, che dalla principale via Roma conduce alle proprietà degli eredi.

Nella foto don Roberto, il presidente ex allievi lombardi Carlo Balzarini e Fabio Legnani, pronipote di Egidio e a sua volta ex allievo del S. Ambrogio. Sotto, l’ingresso della via che porta il suo nome.

