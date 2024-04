PREMANA: VOLONTARI AL LAVORO SULLE SPONDE DEL VARRONE

Data pubblicazione 8 Aprile 2024

PREMANA – Weekend di pulizia delle sponde del torrente Varrone e della zona demaniale nell’area industriale di Premana.

“Ringraziamo la grande disponibilità da parte di tutti i volontari della Protezione Civile di Premana e soprattutto dei giovani ragazzi di StaFFFeste – commentano dal Comune -. Questi ultimi hanno organizzato la giornata di lavoro; in un luogo dove organizzano le famose feste invernali, tornano per pulire la zona in primavera. Non è da tutti e ringraziamo per questo bello spirito di iniziativa”.