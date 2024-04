STA MALE A MARGNO, 61ENNE SOCCORSO DA ELICOTTERO E VIGILI DEL FUOCO

Data pubblicazione 8 Aprile 2024

MARGNO – Intervento avviato intorno a mezzogiorno di oggi a Margno per soccorrere un uomo di 61 anni che ha accusato un malore mentre si trovava nella zona sovrastante il paese dell’Alta Valsassina.

Il comando dei Vigili del Fuoco ha inviato due squadre con Aps da Bellano e Lecco, in supporto al 118, per l’assistenza all’uomo – che chiamava aiuto da una valletta. Mobilitati anche Soccorso Alpino e un’ambulanza della Croce Rossa di Premana.

Il personale dell’elisoccorso ha recuperato il 61enne, trasportandolo successivamente per via aerea all’ospedale di Gravedona, in codice giallo.

RedCro