POLIZIA PROVINCIALE: 40MILA EURO PER DRONE, NUOVE RADIO E TELECAMERE

Data pubblicazione 9 Aprile 2024

LECCO – La Provincia di Lecco ha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, un cofinanziamento da Regione Lombardia per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali e incremento del parco veicoli destinati alla polizia locale. Lo scorso anno il contributo aveva permesso l’acquisto di due nuovi veicoli per le attività di controllo di sicurezza stradale (nella foto a destra). Quest’anno sono state ampliate e rinnovate le dotazioni tecniche che permetteranno al Corpo di Polizia provinciale di svolgere il proprio lavoro in maniera più sicura ed efficace. In particolare, saranno acquistati un drone…