SONO I GIOVANI A DARE L’ESEMPIO. 30 SACCHI DI RIFIUTI RACCOLTI TRA BALISIO E FOLLA

Data pubblicazione 9 Aprile 2024

CREMENO – Trenta sacchi di immondizia raccolti dai giovani di Utilprimavera sabato pomeriggio lungo la SP62. Coadiuvati da personale del Comune di Cremeno e assistiti dalla Polizia Locale dell’Altopiano, dieci ragazze e ragazzi si sono impegnati nella raccolta di quanto i soliti maleducati abbandonano nell’area boschiva al margine della Provinciale nel tratto tra il colle di Balisio e il ponte Folla.

I giovani sono una risorsa per i territori e per le persone che ci vivono, una risorsa che deve essere valorizzata; solo così si sentiranno parte attiva della comunità, diventando cittadini consapevoli e impegnati. Questa l’idea che sta alla base del progetto “Utilprimavera Valsassina 2”, che replica l’esperienza dello scorso anno in Valsassina; coinvolgendo un gruppo di ragazze e ragazzi dai 15 ai 18 anni in attività di utilità sociale.

In particolare: “Utilprimavera- un pomeriggio al Polo”, un pomeriggio la settimana a supporto delle attività dei Poli Educativi di Ballabio e Cremeno a fianco degli educatori (sostegno compiti e attività laboratoriali); “Utilprimavera-spazi comuni” – appuntamenti dedicati alla cura e alla pulizia di spazi pubblici nei Comuni di Barzio, Cremeno e Primaluna.

La proposta progettuale è promossa all’interno della cornice del progetto “GrUp: grow in group” promosso dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera (capofila con funzione di coordinamento) in collaborazione con un ampio partenariato locale, con l’obiettivo di sviluppare le opportunità educative, di apprendimento e socializzazione rivolte a bambini e adolescenti all’interno dell’Ambito di Bellano, valorizzando la sinergia tra Enti locali e Terzo settore. Lo stesso, presentato a valere sul bando “Restiamo Insieme”, è finanziato da Regione Lombardia e cofinanziato dai partner.

Anche quest’anno l’esperienza ha visto la partecipazione di dieci adolescenti, residenti in alcuni comuni della Valsassina. La prima attività si è svolta a Cremeno e ha visto ragazze e ragazzi coinvolti nella sistemazione della zona boschiva adiacente alla strada che da Balisio porta alla Folla; oltre ai ragazzi erano presenti alcuni operatori comunali, alcuni amministratori e volontari.

Soddisfatto dell’attività e dell’impegno dei ragazzi Gerardo Arrigoni, assessore ai servizi sociali del comune di Cremeno: “Esprimo a nome mio e dell’Amministrazione Comunale il più sentito ringraziamento all’Ambito di Bellano ed ai ragazzi del nostro territorio coinvolti nel progetto Utilprimavera, per la preziosa opera di pulizia delle banchine stradali nel nostro Comune. Tale iniziativa testimonia attenzione e rispetto per le problematiche ambientali; un segno di grande sensibilità dimostrata, che servirà da ulteriore stimolo a tutti noi per continuare ad impegnarci su queste importanti tematiche. Migliorare l’ambiente che ci circonda è migliorare la qualità della nostra vita e vedere i più giovani che danno l’esempio è un bel segno per la nostra comunità”.