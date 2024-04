CHIESETTA DELLE BETULLE, ENTRA IN SCENA LA FONDAZIONE COMUNITARIA

Data pubblicazione 11 Aprile 2024

LECCO – Costituito formalmente mercoledì 10 aprile presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese e d’intesa con la Sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini il nuovo Fondo erogativo “Chiesetta Alpini Betulle” che ha lo scopo di raccogliere donazioni per finanziare gli interventi di completamento della Chiesetta ex voto del Battaglione Morbegno ai Piani delle Betulle, portando a compimento il progetto dell’alpino e architetto Mario Cereghini.

Alla firma dell’accordo erano presenti per la Fondazione la presidente Maria Grazia Nasazzi e il direttore generale Paolo Dell’Oro; il presidente Emiliano Invernizzi, il direttore generale Mauro Farina e una delegazione del Consiglio direttivo per l’Ana di Lecco. Grazie a questo accordo, chi deciderà di sostenere l’iniziativa degli alpini lecchesi versando il proprio contributo al Fondo” Chiesetta Alpini Betulle” potrà godere dei benefici fiscali di legge previsti per le società così come per i privati cittadini.

La presidente Nasazzi e il direttore generale Dell’Oro hanno sottolineato l’importanza dell’intesa anche in considerazione delle finalità della Fondazione, che intende essere aperta e al servizio di iniziative sociali e comunitarie come sono la gran parte di quelle intraprese dagli alpini, da sempre all’opera per progetti e attività di interesse generale. Così anche per quanto riguarda la conservazione e la valorizzazione di beni culturali e storici quali la “Tenda dell’anima” ai Piani delle Betulle, che costituisce uno dei simboli più amati dei valori di alpinità delle penne nere, nel ricordo dei combattenti e dei caduti della Seconda Guerra Mondiale.

Il presidente Emiliano Invernizzi, a nome di tutta la Sezione Ana di Lecco, ha calorosamente ringraziato la presidente Nasazzi e il direttore generale Dell’Oro per la collaborazione offerta in questi mesi nel sostegno al progetto: un impegno attento e costruttivo che ha portato Fondazione Comunitaria del Lecchese e Fondazione Cariplo a riconoscere e valorizzare quanto associazioni d’arma come l’Ana compiono a favore della crescita sociale e dell’azione solidaristica a stretto contatto con i bisogni e le necessità del nostro territorio.

L’incontro si è concluso con la visita al cantiere di “Officina Badoni” in corso Matteotti a Lecco, che tra pochi mesi diventerà la nuova sede della Fondazione Comunitaria e che, sui suoi tre piani recuperati e ristrutturati, offrirà spazi di aggregazione e di lavoro a favore in particolare dei giovani ma anche di tutte quelle realtà a forte radicamento popolare – quali sono gli alpini – che lavorano per un tessuto comunitario e di relazioni volto alla costruzione del bene comune.