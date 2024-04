MORTERONE. CERCASI UN GESTORE PER ALPE E AGRITURISMO A COSTA DEL PALIO

Data pubblicazione 11 Aprile 2024

MORTERONE – Ersaf – Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste cerca un gestore per l’alpe Costa del Palio a cavallo tra Brumano e Morterone, e per la struttura agrituristica annessa, di proprietà di Regione Lombardia.

È stato infatti pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento dal 2024 al 2029, c’è tempo fino alle 12 del 18 aprile per partecipare al bando (qui tutti i dettagli).

Il concessionario, si legge nel bando, è autorizzato ad esercitare l’alpeggio in malga, la trasformazione del latte in prodotti caseari di montagna, la vendita diretta dei prodotti dell’azienda, l’attività di educazione e didattica ambientale e agro-alimentare, l’attività agrituristica, comprensiva di ristorazione.

Il canone annuo è di 10mila euro e potrà essere aumentato in caso Ersaf o Regione apportino migliorie ai beni in concessione.