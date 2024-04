PRIMALUNA, LA BIBLIOTECA RIAPRE ALLE OFFICINE DI CORTABBIO

Data pubblicazione 11 Aprile 2024

PRIMALUNA – Nuova temporanea ma scintillante location per la Biblioteca di Primaluna.

In attesa che terminino i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico alla storica sede, la Biblioteca del paese del centrovalle ha trovato accoglienza negli spazi delle Officine di Cortabbio, in via provinciale 147 (ingresso dal cancello laterale).

“Siamo grati per la generosità e sensibilità della famiglia Invernizzi delle Officine Melesi che ci ha consentito di garantire la continuazione del servizio – commenta l’amministrazione comunale -dimostrando ancora una volta un particolare attaccamento al nostro territorio e alla sua cultura, al suo efficiente staff, in particolare Claudio. Ad Andrea per l’aiuto e la disponibilità, a chi ha dato la sua mano per le operazioni di trasferimento, e ai volontari della biblioteca sempre presenti”.

Da venerdì 12 aprile può così ripartire il servizio di prestito librario gestito dai volontari, rispettando le consuete aperture del martedì (dalle 15 alle 17) e del venerdì (dalle 20.15 alle 22.15).