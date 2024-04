Data pubblicazione 12 Aprile 2024

PRIMALUNA – Incidente sul lavoro questa mattina poco dopo le 7 in via Merla a Primaluna. Ancora non è nota la dinamica del sinistro: coinvolto un uomo di 27 anni soccorso dall’ambulanza giunta da Introbio e accompagnato in ospedale in codice verde. Sul posto anche gli ispettori dell’Ats Brianza e i Carabinieri del Comando di Lecco per i rilievi del caso.