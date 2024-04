TROFEO AS PREMANA: DOMENICA LA 13ª EDIZIONE CON PARTENZA DA GIABBIO

Data pubblicazione 12 Aprile 2024

PREMANA – Torna il Trofeo As Premana, giunto alla 13esima edizione e valido come prima prova del campionato regionale di società di corsa in montagna per Cadetti/e e Ragazzi/e.

È valido inoltre come seconda prova della Coppa Lombardia di specialità giovanile. Non solo under 18 però, l’Associazione Sportiva locale ha infatti organizzato gare Assolute per tutti gli atleti dagli Juniores in su.

Tutte le prove partiranno dalla località Lavinol nella zona industriale Giabbio, raggiungibile svoltando a destra subito dopo il caratteristico ponte e prima di salire in centro paese. I primi a gareggiare, domenica a partire dalle 9:30, saranno i più piccoli delle categorie Esordienti, impegnati su un tracciato di 900 metri.

A seguire Ragazzi/e impegnati su 1,3 km, quindi i 2,2 km Cadetti, i 2,9 Cadetti e Allieve, i 4 per Allievi e Senior Donne, concludendo con la gara Assoluta maschile di 7,3 km con dislivello positivo di 730 metri.

Per quanto riguarda la Coppa Lombardia, dopo la prima tappa di San Pellegrino è l’Atletica Valle Brembana a guidare con 428 punti, seguita proprio dal Premana con 412 punti.