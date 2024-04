Data pubblicazione 13 Aprile 2024

BELLANO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre (una ‘SAF’ da Lecco e una prima partenza dal distaccamento volontario di Bellano) per soccorrere un uomo, ferito in zona impervia in località Bonzeno.

Il 57enne stava lavorando, utilizzando una motocarriola, quando è caduto procurandosi traumi e ferite. Recuperato con la barella “toboga” è stato quindi portato in un punto accessibile e…

> IN AGGIORNAMENTO SU LARIO NEWS