PREMANA. FINO A NOVEMBRE I LAVORI AL PARCHEGGIO DI VIA ROMA

Data pubblicazione 13 Aprile 2024

PREMANA – Lunedì 15 aprile inizieranno i lavori al sopralzo del parcheggio di via Roma, a Premana, e dureranno sino a novembre.

“La ditta appaltatrice tecnicamente lavorerà tutto all’interno del volume attuale del parcheggio – spiega il Comune – fatto salvo per i ponteggi che andranno a occupare il marciapiede ma che resterà percorribile grazie a un tunnel. La rampa di accesso a spirale, per servire gli attuali garage al piano 1, resterà percorribile in modo che i privati e le associazioni possano raggiungere i propri box. Il disagio che sicuramente ci sarà, sarà nella preclusione all’accesso degli attuali 27 posti auto pubblici”.

A lavori conclusi il rialzo al parcheggio genererà 25 posti auto coperti già venduti ai privati, mentre il nuovo piano replica gli attuali 27 posti pubblici.