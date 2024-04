CALCIO: BUSI METTE LA QUINTA E IL CORTENOVA VOLA AL TERZO POSTO

Data pubblicazione 14 Aprile 2024

CORTENOVA – Altra domenica di festa a Cortenova, dove sotto un sole cocente la squadra allenata da Andrea Tantardini sconfigge di misura l’Aurora San Francesco, issandosi al terzo posto nel girone K di Seconda Categoria. A segno ancora una volta Mattia Busi, che trova la quinta rete consecutiva confermando il grande momento di forma.

Fase di studio nei primi minuti di gioco, con le temperature estive che influiscono fortemente sui polmoni dei 22 in campo. Al 15′ il primo tiro in porta è di Selva, il cui destro dalla distanza viene respinto dall’estremo difensore ospite. I valsassinesi passano in vantaggio cinque minuti più tardi: giocata sontuosa di Gritti sulla linea di fondo, che si libera di un avversario con un tunnel prima di mettere un pallone basso a centro area su cui si avventa Busi, che da un metro dalla porta scaraventa in porta la rete che sarà poi decisiva.

Al 35′ occasione colossale per il raddoppio gialloblu: Spada e Bellati confezionano un perfetto contropiede che porta ad avere Selva lanciato a rete: il fantasista temporeggia troppo e si fa ipnotizzare da Balossi sul più bello. Dal canto suo, l’Aurora non si rende mai pericolosa dalle parti di Codega, bravo a gestire le poche palle alte giunte dagli esterni.

Nella ripresa i valsassinesi sfiorano subito il 2-0 con il colpo di testa di Busi, che bacia il palo e si spegne sul fondo. Sempre il bomber impegna il portiere avversario con un destro da fuori. I lecchesi riescono a prendere campo e alzano il baricentro, lasciando però ampi spazi alle ripartenze del Cortenova. Al 60′ Sergio Fazzini libera l’omonimo Tarcisio: tiro cross che attraversa l’area e destro di Bellati da posizione defilata che si spegne sull’esterno della rete. Dieci minuti più tardi, altro legno del Cortenova: Arrigoni riceve palla e prova a piazzarla all’angolino, colpendo il palo sulla destra di Balossi.

I minuti scorrono e il tabellino non cambia più. I gialloblu vincono ancora (terzo successo di fila) compiendo un utile passo avanti in zona playoff. Tre squadri a parimerito tra la terza e la quinta posizione in graduatoria, con le inseguitrici pronte a dar battaglia nei 180 minuti rimasti.

G.G.