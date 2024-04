TROFEO AS PREMANA: FRANCESCO GIANOLA, CATERINA CIACCI E DEBORA BENEDETTI TRA I VINCITORI

Data pubblicazione 15 Aprile 2024

PREMANA – Si è corsa domenica mattina la tredicesima edizione del Trofeo As Premana di corsa in montagna, valido come prima prova del campionato regionale di società di corsa in montagna per Cadetti/e e Ragazzi/e e per la Coppa Lombardia giovanile di specialità.

Tutte le prove sono partite da Lavinol, nella zona industriale Giabbio, raggiungibile svoltando a destra subito dopo il caratteristico ponte e prima di salire in centro paese. Sei vincitori nelle categorie coinvolte nella Coppa Lombardia e sei società diverse sul gradino più alto del podio.

Nella competizione valida per la prima di due prove di Campionato Regionale di Società per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e, l’AS Premana padrona di casa trionfa con Francesco Gianola (già primo nella prova di apertura di coppa, il Trofeo Beppi Normanni a San Pellegrino/BG) in una avvincente gara Allievi (4240 metri) davanti a Pietro Ruga (Sport Project) e Filippo Bertazzini (Pol. Albosaggia).

La prova Under 18 femminile la vince Caterina Ciacci (CS Cortenova) che si impone sui 3 chilometri del percorso premanese per superare Ilaria Artusi (Bracco) e Crystal Medina (Sport Project).

Nelle categorie Cadetti/e le vittorie vanno in campo maschile (3 km) a Davide Songini (GS Valgerola Ciapparelli) su Alex Vavassori (GP Valchiavenna) e Gabriele Vanini (Pol. Albosaggia) e in campo femminile (2 km) alla campionessa regionale studentesca di cross Dafne Iacono (Atl. Rebo Gussago), già prima a San Pellegrino, su Susanna Romegialli (CSI Morbegno) e Caterina Vavassori (GP Valchiavenna).

Capitolo Under 14: Giuseppe Tirinzoni (GP Talamona) vince la prova Ragazzi (1130 metri) facendo il bis del successo di San Pellegrino ancora davanti a Dario Dentella (Atl. Valle Brembana) e a Tommaso Biscotti Folini (Pol. Albosaggia) secondo e terzo dopo essere stati terzo e secondo al Trofeo Normanni. Martina Picceni (AS Lanzada) vince invece la gara Ragazze (1130 metri) davanti a Veronica Rossini (AG Media Sport) e a Sofia Fragonara (Atl. Alta Valtellina).

Nelle due prove Assolute, non comprese nella Coppa Lombardia, successi di Tommaso Colombini (Pol. Albosaggia) davanti al premanese Paolo Gianola, mentre in campo femminile vince Debora Benedetti del Team Pasturo con Isabella Gandin (Pol. Pagnona) terza.