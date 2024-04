BARZIO. L’USO DI BOBBIO PER L’ITB SI CHIUDE A 35MILA EURO

Data pubblicazione 17 Aprile 2024

BARZIO – Sorrisi e complimenti reciproci nella giunta barziese dopo l’approvazione della concessione delle aree di proprietà del Comune di Barzio interessate dagli impianti di risalita. I 35mila euro che Itb – Imprese turistiche barziesi Spa verseranno al Comune per 20 anni segnano quindi un importante traguardo per il sindaco Arrigoni-Battaia.

Lo schema di convenzione, su cui molte parole sono state spese negli anni di minoranza, è stato inseguito con caparbietà una volta che il duo Giovanni Arrigoni Battaia–Paolo Bianchi si è insediato a Palazzo Manzoni. Non si riteneva accettabile infatti che la società che ha in gestione il “circo bianco” della Bobbio Ski Area versasse alla comunità solo 13mila euro.

Dopo cinque anni di trattative e i ritardi dovuti “all’avvicendarsi dei segretari comunali” – ha spiegato il sindaco – l’atto approvato dal Consiglio Comunale prevede l’armonizzazione di tutti gli accordi precedenti: in parole semplici si è fatta una sintesi di quanto le amministrazioni barziesi dagli anni Sessanta ad oggi hanno concordato con Itb ogni qual volta la società chiedeva al Comune la possibilità di intervenire sulle piste o installare nuovi impianti.

E inoltre, come già anticipato, si è raddoppiato il canone che Itb Spa è chiamata a corrispondere al Comune.

Il provvedimento, presentato in chiusura di mandato, ha raccolto soddisfazione in sala consigliare, resta tuttavia traccia di quanto le ambizioni dichiarate dall’amministrazione Arrigoni Battaia fossero ben altre. Intanto le cifre: 35mila euro vanno infatti rapportati al giro di affari che lo sfruttamento dei terreni di Bobbio garantisce a una società privata; inoltre viene definitivamente disatteso l’annuncio di un atto unico che contemplasse sia gli accordi per la cabinovia Barzio-Bobbio, sia tutti gli impianti a monte.

Una cosa è certa. Ora il capitolo è chiuso, se ne riparlerà tra vent’anni.

RedBar