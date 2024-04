Data pubblicazione 17 Aprile 2024

CRANDOLA VALSASSINA – Il maltempo dei giorni scorsi ha creato non pochi danni sui sentieri di Crandola. In particolare lungo la strada comunale “della Comia”, in diversi tratti tra località Scalugia e la Valle Grande, sono caduti alberi e grosse pietre, spesso rovinando la strada oltre che ostruendo il tracciato.

Il sindaco Manzoni ha dunque emesso l’ordinanza di divieto al transito sia pedonale sia di veicoli di qualunque tipo valida fino a revoca.