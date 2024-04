SIRMIONE: PIOVONO LE MEDAGLIE SUI BALLERINI BALLABIESI

Data pubblicazione 17 Aprile 2024

SIRMIONE (BS) – “Che fantastica giornata domenica 14 aprile ai campionati ragionali di CSI Lombardia che si sono svolti a Sirmione. – racconta entusiasta Barbara Fomasi l’insegnate di danza dell’ ASC Ballabio – I nostri/e ballerini/e coordinati da uno staff di insegnanti, hanno dato il loro massimo in questa competizione aggiudicandosi tanti premi e borse di studio. Ci siamo classificati per il prossimo 11 e 12 maggio alle finali Italiane a Firenze!” Un successo che fa onore anche a Ballabio, essendo i partecipanti quasi tutti residenti in paese.

È stata una giornata ricca di emozioni e premi che ha visto ben 20 coreografie svolte da atlete ballabiesi e anche quattro della scuola di Arte Danza di Lecco coordinate dalle insegnati di Ballabio con le quali esiste un ottimo sodalizio.