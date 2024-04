Data pubblicazione 18 Aprile 2024

VENEZIA – È in arrivo un nuovo gruppo di investitori privati, proprio come come chi fa già parte del gruppo dei soci attuali, ma difficilmente si tratterà di un fondo: emerge dalla conferenza di aggiornamento mensile del presidente del Venezia FC, l’americano Duncan Niederauer.

Intanto, sempre dalla laguna arrivano prime notizie sul numero dei tifosi arancioneroverdi diretti a Lecco, sabato.

Per il momento sono…

