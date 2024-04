RAFFICA DI CONSIGLI COMUNALI: PRIMALUNA E CORTENOVA PER LA FUSIONE, A PASTURO AGOSTONI SI DIMETTE DA CAPOGRUPPO

Data pubblicazione 19 Aprile 2024

VALSASSINA – Tre consigli comunali pressoché in contemporanea in Centro Valle, a Pasturo, Primaluna e Cortenova.

Sopra: il consiglio comunale di giovedì a Primaluna

Protagonisti a distanza di poche ore, ieri, i paesi intenzionati a fondersi in una unica realtà amministrativa: sia a Cortenova sia a Primaluna sono state approvate le modifiche ai rispettivi statuti comunali in vista dell’adeguamento dei regolamenti – che però potranno essere ritoccati in vista del referendum solo una volta entrati in vigore (ovvero a trenta giorni dall’approvazione del cambio statutario). Per il momento insomma non sono state indette le due consultazioni che saranno necessarie per procedere alla fusione.

Nelle assemblee di ieri, respinte in quanto “non ammissibili” una ventina di osservazioni proposte, ammessa (a Cortenova) solo una “formale”, relativa a un errore in un copia e incolla .

In precedenza, mini svolta – attesa – a Pasturo, su tutt’altro fronte. L’ex sindaco di lungo corso Guido Agostoni ha formalizzato, pressoché a fine mandato dell’amministrazione Artana, il suo addio al ruolo di capogruppo di maggioranza.

“Ho ringraziato il sindaco di avermi indicato come capogruppo nel primo consiglio comunale – spiega l’interessato a VN -. L’altra sera ho semplicemente preso atto che non essendo da un po’ di tempo più coinvolto nelle scelte della giunta, non posso più essere il capogruppo…”.

RedPol