CALCIO: IL LECCO ILLUDE, POI IL VENEZIA LO RIBALTA. 2-1 PER I LAGUNARI

Data pubblicazione 20 Aprile 2024

LECCO – Davide contro Golia al Rigamonti-Ceppi di Lecco, dove il fanalino di coda della classifica ospita il Venezia, terzo in graduatoria e in piena corsa per la promozione in Serie A.

Dopo tre risultati utili consecutivi, Malgrati si affida nuovamente al 4-3-3, con Novakovich al centro dell’attacco coadiuvato da Buso e Crociata. Mister Vanoli risponde con il bomber del campionato cadetto, Pohjanpalo, pericolo principale per la difesa bluceleste.

Sole, vento e atmosfera calda su entrambe le curve. Se la nord accoglie i lariani con una vistosa sciarpata, non poco nutrito il pubblico accorso dalla laguna per sostenere la formazione veneta.

Arrembante l’avvio dei padroni di casa, che per i primi minuti sono costantemente nella …