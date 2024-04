CALCIO: IL CORTENOVA CADE CON IL FOPPENICO MA RESTA IN ZONA PLAYOFF

Data pubblicazione 21 Aprile 2024

CARENNO – Brutta battuta d’arresto per il Cortenova nella penultima giornata di Seconda Categoria. I valsassinesi escono sconfitti dal difficile campo del Foppenico, che riapre così la complicata lotta playoff.

Approccio fin da subito favorevole ai padroni di casa, più aggressivi in ogni settore del campo. È così che al 15’ il Foppenico passa in vantaggio: Vasyliv pesca il jolly con un mancino micidiale che si spegne sull’incrocio del pali, ma sulla ribattuta Visconti è il più lesto a ribadire il pallone in rete. Il Cortenova fatica a creare e gli unici tentativi verso la porta avversaria sono di Ripamonti e Busi, entrambi fuori bersaglio. Lecchesi dal canto loro pericolosi anche con i calci piazzati. Il primo tempo si spegne senza troppi sussulti con il Foppenico meritatamente avanti.

La ripresa si apre con un altro piglio per il Cortenova, subito pericoloso con Busi. Ci prova anche Gabriele Arrigoni con una punizione diretta dalla distanza, facile preda del portiere. Ma la reazione è solo un’illusione e i padroni di casa tornano a dominare il campo. Corallo sventa per due volte le minacce avversarie, superandosi su una punizione bassa dal limite dell’area. All’80’ il raddoppio: corner dalla sinistra e colpo di testa vincente di Fontana da due passi.

La batosta scuote il Cortenova, che due minuti più tardi trova la via per accorciare: filtrante di Diakhate per Busi, che con freddezza la mette in porta trovando la sua sesta rete consecutiva. Nel finale i gialloblu si riversano in attacco con tanti lanci lunghi, ma il Foppenico fa buona guardia e non subisce più niente.

Sconfitta dolorosa per il Cortenova, ma non così influente sulla classifica. La squadra di Tantardini resta comunque artefice del suo destino per i playoff: una vittoria nel prossimo weekend col Mandello garantirebbe l’accesso alle fase finale.

G.G.