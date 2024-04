SONDAGGIO VN: INTROBIO DEVE ENTRARE NELLA FUSIONE DEL CENTRO VALLE?

Data pubblicazione 22 Aprile 2024

VALSASSINA – Nell’ormai classica consultazione on line di VN ci occupiamo ancora una volta del tema politico/amministrativo più “caldo” del momento: la fusione dei Comuni in Centro Valsassina.

Argomento importante, non solo per i due paesi interessati direttamente, ovvero Primaluna e Cortenova, ma anche per altri tre “vicini”, in particolare Introbio. Abbiamo chiesto ai lettori se nel futuro Comune unico dovrà entrare anche Villa Migliavacca.

Il nuovo sondaggio di Valsassinanews è in corso già con molti partecipanti e avrà termine nella mattinata di venerdì 26aprile.

FUSIONE IN CENTRO VALLE: INTROBIO DEVE ENTRARE? Sì

No

Non so, ma è "furbino" attendere gli eventi

Non ho idee chiare in merito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

